Заместитель министра культуры и исламской ориентации Ирана посетит Азербайджан

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра культуры и исламской ориентации Ирана по вопросам медиа Гусейн Интизами на следующей неделе посетит Баку.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, замминистра прибудет в Баку 1 июля.

В ходе визита, замминистра проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, руководителями медиа организаций, а также с азербайджанскими журналистами.

В состав делегации войдут руководители и представители ряда СМИ Ирана, а также бывший пресс-секретарь МИД страны Гамидрза Асафи.