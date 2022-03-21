Заместитель министра иностранных дел встретился с официальными лицами Пакистана

В ходе визита в Пакистан для участия в 48-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС в Исламабаде заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с министром обороны Пакистана, сопредседателем азербайджано-пакистанской ме

В ходе визита в Пакистан для участия в 48-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС в Исламабаде заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с министром обороны Пакистана, сопредседателем азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии Зубейдой Джалал.

Как передает Report со ссылкой на МИД, Эльнур Мамедов отметил, что в июне текущего года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном, в этой связи будет проведен ряд мероприятий.

Рассказывая об тесных азербайджано - пакистанских отношениях, заместитель министра особо подчеркнул роль руководства обеих стран в развитии связей по всем направлениям. Была подчеркнута важность дальнейшего расширения торгово-экономических связей между нашими странами, доведена до внимания работа в этом направлении, в частности, деятельность совместной межправкомиссии, заседания совместных рабочих групп и важность прямых рейсов.

Министр обороны Пакистана Зубейда Джалал вспомнила о своем визите в Азербайджан в связи с 7-м заседанием совместной межправительственной комиссии в 2021 году и поделилась приятными впечатлениями о нашей стране. Говоря об отношениях на высоком уровне между Азербайджаном и Пакистаном, Зубейда Джалал выразила уверенность в дальнейшем расширении связей во всех сферах.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов также встретился с заместителем министра иностранных дел Индонезии Абдулом Кадиром Джаялани.

В ходе встречи Э.Мамедов рассказал об азербайджано - индонезийских отношениях и выразил благодарность индонезийскому правительству за поддержку справедливой позиции нашей страны в ходе 44-дневной Отечественной войны. Он подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений во всех сферах, а также расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдул Кадир Джайлани коснулся отношений между двумя странами и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении отношений между двумя странами. Отметив, что Азербайджанская Республика успешно председательствует в Движении неприсоединения, заместитель министра поздравил правительство Азербайджана с этим событием.