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Глава ИОПБ высоко оценил вклад Азербайджана в проекты ОЭС

Глава ИОПБ высоко оценил вклад Азербайджана в проекты ОЭС Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов встретился с генеральным директором Исламской организации продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерланом Байдаулетом в рамках 48-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Исламабаде.
Внешняя политика
23 марта 2022 г. 19:22
Глава ИОПБ высоко оценил вклад Азербайджана в проекты ОЭС

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов встретился с генеральным директором Исламской организации продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерланом Байдаулетом в рамках 48-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Исламабаде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи Ерлан Байдаулет проинформировал о деятельности и программах возглавляемой им организации. В связи с этим он высоко оценил вклад Азербайджанской Республики в проекты, реализуемые в рамках ОЭС, и поблагодарил нашу страну за особую поддержку.

Мамедов отметил, что Азербайджан всегда придает особое значение Организации исламского сотрудничества, и что наша страна играет активную роль в этой организации, и поблагодарил за подробную информацию о деятельности Исламской организации продовольственной безопасности. Заместитель министра подчеркнул важность диалога между странами-членами ОЭС по вопросам продовольственной безопасности.

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