Заместитель министра иностранных дел Венгрии посетит Азербайджан

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Венгрии Жольт Чутора завтра прибудет в Азербайджан.

Об этом Report сообщил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

В Баку Ж.Чутора проведет встречи в министерстве экономики и промышленности, министерстве образования и министерстве транспорта.

Кроме того, замминистра примет участие на приеме по случаю национального праздника Венгрии - Дня революции и борьбы за свободу.

Отметим, что Ж.Чутора был ранее послом Венгрии в Азербайджане.