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    Заместитель министра иностранных дел Венгрии посетит Азербайджан

    Ж.Чутора проведет встречи в министерстве экономики и промышленности, министерстве образования и министерстве транспорта

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Венгрии Жольт Чутора завтра прибудет в Азербайджан.

    Об этом Report сообщил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

    В Баку Ж.Чутора проведет встречи в министерстве экономики и промышленности, министерстве образования и министерстве транспорта.

    Кроме того, замминистра примет участие на приеме по случаю национального праздника Венгрии - Дня революции и борьбы за свободу.

    Отметим, что Ж.Чутора был ранее послом Венгрии в Азербайджане. 

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