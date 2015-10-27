Заместитель министра иностранных дел Венгрии посетит Азербайджан

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Венгрии Жольт Чутора завтра прибудет в Азербайджан.
Об этом Report сообщил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.
В Баку Ж.Чутора проведет встречи в министерстве экономики и промышленности, министерстве образования и министерстве транспорта.
Кроме того, замминистра примет участие на приеме по случаю национального праздника Венгрии - Дня революции и борьбы за свободу.
Отметим, что Ж.Чутора был ранее послом Венгрии в Азербайджане.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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