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    Замминистра иностранных дел Венгрии посетит Азербайджан

    Жолт Чутора посетит выставку Bakutel

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Венгрии, экс-посол этой страны в Азербайджане Жолт Чутора посетит Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в посольстве Венгрии в Азербайджане.

    В ходе визита Ж.Чутора посетит Международную выставку телекоммуникаций и информации "Bakutel", а также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. На встречах будут обсуждены перспективы развития двусторонних связей, ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

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