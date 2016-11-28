Замминистра иностранных дел Венгрии посетит Азербайджан

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Венгрии, экс-посол этой страны в Азербайджане Жолт Чутора посетит Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Венгрии в Азербайджане.

В ходе визита Ж.Чутора посетит Международную выставку телекоммуникаций и информации "Bakutel", а также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. На встречах будут обсуждены перспективы развития двусторонних связей, ход реализации ранее достигнутых договоренностей.