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Замглавы МИД Ирана прибудет в Азербайджан

Замглавы МИД Ирана прибудет в Азербайджан Заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Казим Саджадпур совершит сегодня трехдневный визит в Баку.
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 15:28
Замглавы МИД Ирана прибудет в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Ирана, руководитель Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Казим Саджадпур сегодня прибудет с трехдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в рамках визита он примет участие в конференции на тему "Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран", организованной Центром анализа международных отношений (AIR).

Также Мохаммад Казим Саджадпур проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана.

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Версия на английском языке Iranian deputy FM to arrive in Azerbaijan

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