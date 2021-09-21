Замглавы МИД Ирана прибудет в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Казим Саджадпур совершит сегодня трехдневный визит в Баку.

Заместитель министра иностранных дел Ирана, руководитель Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Казим Саджадпур сегодня прибудет с трехдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в рамках визита он примет участие в конференции на тему "Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран", организованной Центром анализа международных отношений (AIR).

Также Мохаммад Казим Саджадпур проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана.