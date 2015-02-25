Заместитель министра: "ЕС слабо участвует в решении армяно-азербайджанского конфликта"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ ЕС должен использовать тот же подход к решению нагорно-карабахского конфликта, какой он использовал в отношении Молдовы, Грузии и Украины. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедкулиев на проходящем в Университете ADA круглом столе, посвященном председательству Литвы в Восточном партнерстве.

"ЕС слабо участвует в решении армяно-азербайджанского конфликта. Безо всяких видимых причин проводится разделительная линия и используется селективный подход к нагорно-карабахскому конфликту, что беспокоит Азербайджан", - заявил М.Мамедкулиев.

Он подчеркнул, что ЕС должен проявить уважение к Азербайджану и учитывать принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ. Замминистра отметил, что до сих пор Европа не вынесла положительного решения по вопросу нагорно-карабахского конфликта.

"Если бы Европа была в числе заинтересованных в анализе и решении армяно-азербайджанского конфликта, то сегодня мы бы не были свидетелями конфликта в Украине", - сказал замминистра.

Он указал на введение Европой санкций в отношении России в связи с ее действиями в Украине и отсутствие их в отношении Армении, оккупировавшей территорию Азербайджана.

"На оккупированных территориях функционируют различные европейские компании, что неприемлемо. Европа должна применить меры против Армении таким же образом, как Еврокомиссия не может принимать факт оккупации чужих территорий", - сказал М.Мамедкулиев.