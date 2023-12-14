Заместитель министра экономики принял участие в ”Неделе Евразии 2023" в Париже

В Париже прошла “Неделя Евразии 2023” Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на которой Азербайджан представила делегация во главе с заместителем министра экономики Сахибом Мамедовым.

В Париже прошла “Неделя Евразии 2023” Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на которой Азербайджан представила делегация во главе с заместителем министра экономики Сахибом Мамедовым.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

В рамках мероприятия были проведены презентации и обсуждения таких вопросов, как устойчивость и восстановление для преодоления потрясений пандемии и войны, бизнес-среда и реформы на евразийском пространстве, а также переход на низкоуглеродный режим в Евразии, стратегические рамки устойчивой инфраструктуры и другие.

В своем выступлении С Мамедов подробно рассказал об экономическом развитии Азербайджанской Республики за последние годы, широком международном сотрудничестве и крупномасштабных проектах, национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года.

В своих выступлениях участники мероприятия поздравили Азербайджан по случаю проведения мероприятия CОР29.