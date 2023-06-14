Заместитель министра: Двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном носят образцовый характер

На данный момент двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, которые постоянно развиваются, носят образцовый характер.

На данный момент двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, которые постоянно развиваются, носят образцовый характер.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов в ходе круглого стола, посвященного азербайджано-узбекским отношениям и внеочередным выборам в Узбекистане.

По его словам, в Узбекистане проводятся мероприятия, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева: "Это говорит об уважении и любви узбекского народа к гениальному политику".

Б.Усманов подчеркнул, что особое значение имеет развитие отношений на парламентском уровне.

"Развитие связей в гуманитарной сфере служит сближению наших народов. В этом году в Узбекистане пройдут Дни Азербайджана и будет реализован ряд мероприятий в этом направлении",- сказал он, добавив, что все это является прекрасным примером того, как два братских народа должны строить отношения между собой.

Он также подчеркнул, что страны поставили целью увеличить взаимный товарооборот до 1 млрд долларов США.