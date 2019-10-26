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Заместитель Ким Чен Ына: Ситуация на Корейском полуострове критическая

​Заместитель Ким Чен Ына: Ситуация на Корейском полуострове критическа

Мы сталкиваемся с серьезной угрозой, требующей обязательного решения. 

Как сообщает Report, об этом в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения заявил заместитель председателя Государственного совета КНДР, председатель Президиума Верховного Народного Собрания Чхве Рён Хэ.

"Годы прошли после подписания соглашения с США, но ничего не изменилось. Ситуация на Корейском полуострове критическая. Мы можем рассмотреть вопрос денуклеризации только тогда, когда США начнут конструктивный подход и откажутся от вражеского отношения к КНДР. Мы не можем отказаться от своих принципов и служить западным странам", - сказал он.

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