Заместитель Ким Чен Ына: Ситуация на Корейском полуострове критическая

Мы сталкиваемся с серьезной угрозой, требующей обязательного решения.

Как сообщает Report, об этом в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения заявил заместитель председателя Государственного совета КНДР, председатель Президиума Верховного Народного Собрания Чхве Рён Хэ.

"Годы прошли после подписания соглашения с США, но ничего не изменилось. Ситуация на Корейском полуострове критическая. Мы можем рассмотреть вопрос денуклеризации только тогда, когда США начнут конструктивный подход и откажутся от вражеского отношения к КНДР. Мы не можем отказаться от своих принципов и служить западным странам", - сказал он.