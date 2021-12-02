Замглавы МИД Азербайджана встретился с итальянским коллегой

16:41

В Стокгольме по инициативе итальянской стороны состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева и заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В начале встречи заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии выразил соболезнования в связи с крушением вертолета, в результате которого погибли 14 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ф.Рзаев подробно проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о выполняемых Азербайджаном работах по восстановлению, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях.

Также были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.