Заместитель главы МИД: Отношения с Евросоюзом являются приоритетом для Азербайджана

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Отношения с Евросоюзом являются приоритетом для Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан сказал замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Евросоюза в Южно-кавказском регионе: "Проведены обсуждения, связанные с новым контрактом, который будет подписан с Евросоюзом. Основным вопросом для Азербайджана является выполнение обязательств. Поддержка Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана дает толчок сотрудничеству. Мы пришли с Евросоюзом к согласию в вопросах, связанных с демократией и др".