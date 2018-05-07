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    Заместитель главы МИД: Отношения с Евросоюзом являются приоритетом для Азербайджана

    Поддержка Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана дает толчок сотрудничеству

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Отношения с Евросоюзом являются приоритетом для Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан сказал замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.  

    По его словам, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Евросоюза в Южно-кавказском регионе: "Проведены обсуждения, связанные с новым контрактом, который будет подписан с Евросоюзом. Основным вопросом для Азербайджана является выполнение обязательств. Поддержка Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана дает толчок сотрудничеству. Мы пришли с Евросоюзом к согласию в вопросах, связанных с демократией и др". 

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