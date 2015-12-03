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    Заместитель главы МИД обнародовал основные причины затягивания вступления Азербайджана в ВТО

    Махмуд Мамедгулиев: Азербайджан пока не готов к переговорам с ВТО

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Вопрос вступления Азербайджана во Всемирную торговую организация затягивается по той причине, что мы пока не представили необходимые документы”.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

    Замминистра отметил, что у ВТО имеются свои правила: "Они поставили перед нами задачи, предложения, однако мы пока не ответили им".

    М.Мамедгулиев также добавил, что Азербайджан пока не готов к переговорам с ВТО: "Наша цель заключается в том, чтобы сначала расширить нашу экономику, а потом активизировать переговоры". 

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