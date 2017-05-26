Заместитель главы МИД: Между Азербайджаном и Вьетнамом стремительно развиваются традиционно дружественные связи

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В городе Ханой состоялся официальный прием, посвященный 99-ой годовщине Дня Республики - 28 Мая и 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана во Вьетнаме, в мероприятии приняли участие представители Администрации президента Вьетнама, Кабинета министров, Национальной ассамблеи, Коммунистической партии, министерства иностранных дел и других государственных и правительственных структур, представители дипломатических корпусов, аккредитованных в Ханое, вьетнамские выпускники учебных заведений Азербайджанай и представители прессы.

Со стороны Вьетнама на мероприятии в качестве почетного гостя принял участие заместитель министра иностранных дел Ву Хонг Нам.

Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов рассказал о традициях государственности созданной в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики, и являвшейся первой на востоке парламентской республикой, отметил большие успехи, достигнутые во внутренней и внешней политике в течение 23 месяцев существования АДР. Он подчеркнул, что Азербайджан объявил о восстановлении государственной независимости 18 октября 1991 года и то, что суверенная Азербайджанская Республика является правопреемником АДР.

Посол также дал подробную информацию об экспансионистской политике, проводимой Арменией против Азербайджана, выразил уверенность в том, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт найдет свое справедливое решение на основе принципов территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенности границ, признанных на международном уровне.

Заместитель министра иностранных дел В. Х. Нам от имени правительства и народа Вьетнама по случаю знаменательного дня поздравил руководство и народ Азербайджана, и отметил, что высоко ценит успехи, достигнутые Азербайджаном за последние годы в различных областях, также выразил веру в то, что стратегическая политика по модернизации и развитию, осуществляемая под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, будет иметь новые успехи.

В. Х. Нам отметивший, что в 2017 году празднуется установление дипломатических отношений между двумя странами, заметил, что за последние годы традиционно дружественные связи между двумя странами всесторонне и динамично развиваются. Посол сказал, что Вьетнам и Азербайджан плечом к плечу защищают свое государство.

Он выразил уверенность в том, что твердая воля и решительность руководства обеих стран способствуют укреплению и развитию многопланового сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом. Затем участникам мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, отражающий успехи, а также всестороннее развитие, достигнутое в период после восстановления независимости Азербайджана.