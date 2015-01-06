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    Заместитель главы МИД Ирана посетит Азербайджан

    Дипломатические академии Азербайджана и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, визит будет осуществлен 21-22 января по приглашению ректора Университета АДА, заместителя министра иностранных дел Азербайджана Хафиза Пашаева.

    "Как Х.Сулейманпур, так и Х.Пашаев являются руководителями Дипломатических академий. Поэтому во время визита особое внимание будет уделено переговорам по вопросу обмена студентов и учителей. Также ожидается подписание меморандума о взаимопонимании", - сообщил посол.

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