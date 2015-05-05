​Заместитель главы МИД Ирана: Между Азербайджаном и Ираном нет проблемы, которую нельзя было бы решить

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариз Гурбанлы, находящийся с визитом в Исламской Республике Иран, встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Ибрагимом Рахимпуром. Об этом заявили Report в пресс-службе Госкомитета.

В ходе встречи М.Гурбанлы заявил, что прошлогодний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран открыл широкие возможности для углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами во всех сферах: "Между нашими президентами существуют дружеские отношения. Президент Азербайджана во внешней политике уделяет особое внимание расширению связей с Ираном. Именно благодаря политической воле президентов связи между Азербайджаном и Ираном развиваются по восходящей линии. Наряду с сотрудничеством в рамках международных организаций, с каждым днем все больше укрепляются официальные связи между Баку и Тегераном. Политические руководители обеих стран проводят политику, отвечающую интересам наших народов, которые имеют общие исторические корни и традиции. Основу этой политики составляют отношения добрососедства, дружбы и братства".

М.Гурбанлы, проинформировав о проведенных в рамках визита встречах, довел до внимания необходимость развития сотрудничества двух стран в сфере религии с учетом геополитической ситуации в регионе.

Председатель Комитета, говоря об отношениях религия-государство в Азербайджане, отметил необходимость подготовки высококвалифицированных религиозных деятелей и обмена опытом: "В противном случае, радикальные религиозные группировки посредством пропаганды привлекут молодежь на свою сторону, спровоцировав их участие в терроризме и различных конфликтах. События на Ближнем Востоке показывают, что некоторые силы злоупотребляют исламской религией. Это формирует ложное представление об исламе среди мировой общественности. С этой точки зрения, существует необходимость в сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном".

В свою очередь, И.Рахимпур отметил, что Иран готов к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере религии, и официальный Тегеран предпринимает необходимые шаги для предотвращения распространения радикальных группировок в стране. Коснувшись взаимоотношений Азербайджана и Ирана, заместитель министра отметил, что между двумя странами нет проблемы, которую нельзя было бы решить: "Азербайджанцы Ирана активно участвуют в общественно-политической жизни общества. Большое количество азербайджанцев занимает высокие государственные посты. Некоторые силы ради своих интересов пытаются нанести ущерб взаимоотношениям Азербайджана и Ирана. Близость наших народов и мудрость глав государств помешают этому".

Замминистра отметил, что Иран с уважением относится и признает территориальную целостность, суверенитет Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.

На встрече также принимал участие посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов.