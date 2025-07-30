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Заместитель главы дипмиссии Бельгии завершила работу в Азербайджане

Заместитель главы дипмиссии Бельгии завершила работу в Азербайджане Заместитель главы дипмиссии Бельгии в Азербайджане завершила работу в Азербайджане
Внешняя политика
30 июля 2025 г. 17:33
Заместитель главы дипмиссии Бельгии завершила работу в Азербайджане

Заместитель главы дипмиссии, консул Бельгии в Баку Тиннеке Эверарт (Tinneke Everaert) завершила дипломатическую деятельность в Азербайджане.

Об этом передает Report со ссылкой на посольство Бельгии в Азербайджане.

Тиннеке Эверарт занимала данную должность на протяжении последних четырех лет.

"Мое пребывание в Азербайджане стало для меня незабываемым опытом как в профессиональном, так и в личном плане. Знакомство с этим удивительным регионом, его богатой историей, гостеприимными и добрыми людьми было для меня большой честью и удовольствием. Уверена: куда бы ни занесла меня судьба, я никогда не забуду Баку", - говорится в ее прощальном заявлении.

Имя ее преемника пока не уточняется.

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