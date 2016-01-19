Замглавы департамента МИД Израиля: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном в области экономики, сельского хозяйства, энергетики

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Отношения с Азербайджаном имеют важное значение для Израиля".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам во время пресс-конференции заместитель главы Евразийского департамента МИД Израиля Цви Рав-Нер.

По его словам, именно поэтому Израиль посылает в Баку лучших послов.

Цви Рав-Нер отметил, что Израиль имеет возможность развивать сотрудничество по многим направлениям: "Мы можем сотрудничать в области экономики, сельского хозяйства, энергетики. Возможно скоро и Израиль выйдет на рынок углеводородных ресурсов. У нас нет в этой сфере такого опыта, как у Азербайджана".

Кроме того, Цви Рав-Нер отметил, что провел ряд встреч с представителями власти Азербайджана, а также с руководителями еврейских общин в Азербайджане: "Мы рады слышать от них, что их положение здесь хорошее и даже лучше, чем в ряде европейских стран".