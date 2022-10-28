Заместитель генсека ОТГ: Важно действовать сообща для доведения до мира нашего справедливого голоса

"Имеется серьезная необходимость в совместных действиях для доведения до мира нашего справедливого голоса".

"Имеется серьезная необходимость в совместных действиях для доведения до мира нашего справедливого голоса".

Как сообщает Report, об этом сказал находящийся с визитом в Шуше заместитель генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Омар Коджаман.

"Наши страны действительно столкнулись лицом к лицу с вражеской пропагандой. Порой мы испытываем трудности в донесении до мира нашей справедливой борьбы. Я думаю, у каждого тюркского государства есть различный опыт. Важно делиться этим опытом. Имеется серьезная необходимость в совместных действиях для доведения до мира нашего справедливого голоса. Поэтому мероприятия, состоявшиеся вчера в Баку, а сегодня в Шуше, очень важны для нас", - отметил О.Коджаман.