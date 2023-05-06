Заместитель генсека ОТГ: Гейдар Алиев был гением всего тюркского мира

Гейдар Алиев был гением не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Гейдар Алиев был гением не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Нахчыване заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Ержан Мукаш.

"Сегодня я здесь, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Это символично, потому что наша организация была основана в Нахчыване во время саммита в 2009 году. Для меня это двойная честь, ведь я также работал в посольстве Казахстана в Азербайджане. Я очень рад быть в Нахчыване", - сказал дипломат.

Ж.Мукаш подчеркнул, что Гейдар Алиев был гением не только Азербайджана, но и всего тюркского мира: "Он являлся своего рода мостом внутри тюркского мира. Я думаю, что такие люди рождаются раз в сто лет. Я поздравляю всех с этой знаменательной датой и горжусь тем, что являюсь участником такого события".