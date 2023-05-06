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Заместитель генсека ОТГ: Гейдар Алиев был гением всего тюркского мира

Заместитель генсека ОТГ: Гейдар Алиев был гением всего тюркского мира Гейдар Алиев был гением не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 15:51
Заместитель генсека ОТГ: Гейдар Алиев был гением всего тюркского мира

Гейдар Алиев был гением не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Нахчыване заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Ержан Мукаш.

"Сегодня я здесь, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Это символично, потому что наша организация была основана в Нахчыване во время саммита в 2009 году. Для меня это двойная честь, ведь я также работал в посольстве Казахстана в Азербайджане. Я очень рад быть в Нахчыване", - сказал дипломат.

Ж.Мукаш подчеркнул, что Гейдар Алиев был гением не только Азербайджана, но и всего тюркского мира: "Он являлся своего рода мостом внутри тюркского мира. Я думаю, что такие люди рождаются раз в сто лет. Я поздравляю всех с этой знаменательной датой и горжусь тем, что являюсь участником такого события".

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Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibinin müavini: "Heydər Əliyev bütün türk dünyasının dahi şəxsiyyəti idi"

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