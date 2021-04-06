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Заместитель генсека ОИС: Постараемся всячески поддержать Азербайджан

Заместитель генсека ОИС: Постараемся всячески поддержать Азербайджан "Я хотел бы поблагодарить правительство Азербайджана за то, что оно предоставило нам такую возможность и пригласило нас сюда. Мы своими глазами видим совершенные акты терроризма. С другой стороны, сердечно поздравляю правительство и народ Азербайджана с т
Внешняя политика
6 апреля 2021 г. 20:27
Заместитель генсека ОИС: Постараемся всячески поддержать Азербайджан

"Я хотел бы поблагодарить правительство Азербайджана за то, что оно предоставило нам такую возможность и пригласило нас сюда. Мы своими глазами видим совершенные акты терроризма. С другой стороны, сердечно поздравляю правительство и народ Азербайджана с такой победой. Мы молимся за наших братьев и сестер, гражданских лиц, которые погибли на войне. Просим Аллаха наградить их раем Фирдевса. Их кровь не осталась не отмщенной, и земли были освобождены".

Как сообщает западный центр Report, об этом журналистам во время своего визита в Гянджу заявил помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по экономическим вопросам Ахмад Кавеса Сенгендо.

"Организация исламского сотрудничества в политическом плане всегда старалась поддерживать Азербайджан посредством различных резолюций. В то же время мы сделали все возможное для принятия ООН резолюций в пользу Азербайджана. Мы очень счастливы, что Азербайджан наконец-то освободил свои земли от армянских агрессоров", - отметил он.

Заместитель генерального секретаря ОИС заявил, что мир должен стать устойчивым, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли: "ОИС всегда будет стараться оказывать всестороннюю гуманитарную и экономическую поддержку Азербайджану во всех работах по восстановлению и реконструкции. Во время нашей следующей поездки мы хотели бы увидеть все разрушенные районы в восстановленном виде".

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Версия на азербайджанском языке İƏT Baş katibinin müavini: "Azərbaycana yaxından dəstək olmağa çalışacağıq"

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