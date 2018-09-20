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    Заместитель генсека: НАТО высоко ценит роль Азербайджана в борьбе с терроризмом

    Роуз Готемюллер: Азербайджан - важнейший игрок в регионе

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ НАТО высоко ценит роль Азербайджана в борьбе с терроризмом.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер.

    "Мы очень рады, что Азербайджан активно поддерживает миротворческую миссию в Афганистане, увеличивая там свое присутствие. Азербайджан также играет очень значимую транспортную роль в диверсификации поставок грузов в Афганистан. Таким образом, Азербайджан очень активно  поддерживает усилия НАТО в борьбе с терроризмом",- подытожила заместитель генерального секретаря Альянса. 

    Роуз Готемюллер также отметила важность сотрудничества с Азербайджаном, как важнейшим игроком в регионе:  "Мы работаем по многим проектам и эти проекты служат интересам самого Азербайджана".

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