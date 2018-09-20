Заместитель генсека: НАТО высоко ценит роль Азербайджана в борьбе с терроризмом

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ НАТО высоко ценит роль Азербайджана в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер.

"Мы очень рады, что Азербайджан активно поддерживает миротворческую миссию в Афганистане, увеличивая там свое присутствие. Азербайджан также играет очень значимую транспортную роль в диверсификации поставок грузов в Афганистан. Таким образом, Азербайджан очень активно поддерживает усилия НАТО в борьбе с терроризмом",- подытожила заместитель генерального секретаря Альянса.

Роуз Готемюллер также отметила важность сотрудничества с Азербайджаном, как важнейшим игроком в регионе: "Мы работаем по многим проектам и эти проекты служат интересам самого Азербайджана".