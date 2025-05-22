Заместитель генсека НАТО: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном.

НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская написала в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

"Мы обсудили сотрудничество НАТО и Азербайджана, а также вопросы региональной безопасности. Южный Кавказ имеет важное значение для Альянса", - отметила она.

Отметим, что встреча между Х. Гаджиевым и Р. Шекеринской состоялась сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.