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Заместитель генсека НАТО: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

Заместитель генсека НАТО: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном.
Внешняя политика
22 мая 2025 г. 22:09
Заместитель генсека НАТО: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

НАТО высоко ценит партнерство с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская написала в своем аккаунте в соцсети X по итогам встречи с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

"Мы обсудили сотрудничество НАТО и Азербайджана, а также вопросы региональной безопасности. Южный Кавказ имеет важное значение для Альянса", - отметила она.

Отметим, что встреча между Х. Гаджиевым и Р. Шекеринской состоялась сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibinin müavini: Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndiririk

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