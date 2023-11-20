Заместитель генсека СВМДА: Женщины играют важную роль в борьбе с глобальными вызовами

Женщины играют главенствующую роль в в борьбе с глобальными вызовами.

Женщины играют важную роль в борьбе с глобальными вызовами.

Как передает Report, об этом, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку, заявила заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВДА) Чжан Линг.

По ее словам, согласно мировой статистике на женщин приходится более 43% работающих в сфере сельского хозяйства.

"Женщины помогают нам быть готовыми к глобальным вызовам. Помимо сферы сельского хозяйства, значимая роль приходится на них в области пищевой безопасности и медицины. Также они принимают активное участие в переходе к зеленой экономике", - сказала она.