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Заместитель генсека СВМДА: Женщины играют важную роль в борьбе с глобальными вызовами

Заместитель генсека СВМДА: Женщины играют важную роль в борьбе с глобальными вызовами Женщины играют главенствующую роль в в борьбе с глобальными вызовами.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 18:35
Заместитель генсека СВМДА: Женщины играют важную роль в борьбе с глобальными вызовами

Женщины играют важную роль в борьбе с глобальными вызовами.

Как передает Report, об этом, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку, заявила заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВДА) Чжан Линг.

По ее словам, согласно мировой статистике на женщин приходится более 43% работающих в сфере сельского хозяйства.

"Женщины помогают нам быть готовыми к глобальным вызовам. Помимо сферы сельского хозяйства, значимая роль приходится на них в области пищевой безопасности и медицины. Также они принимают активное участие в переходе к зеленой экономике", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке AQEM-in Baş katibinin müavini: “Qadınlar qlobal çağırışlarla mübarizədə mühüm rol oynayırlar”

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