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Заместитель генпрокурора Ирана выразил сожаление по поводу нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Заместитель генпрокурора Ирана выразил сожаление по поводу нападения на посольство Азербайджана в Тегеране 8 августа начался рабочий визит в Азербайджан делегации, возглавляемой заместителем генерального прокурора Исламской Республики Иран по безопасности и политическим вопросам Мехди Амири Исфахани, в составе сотрудников внешнеполитического ведомства и других
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 19:47
Заместитель генпрокурора Ирана выразил сожаление по поводу нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

8 августа начался рабочий визит в Азербайджан делегации, возглавляемой заместителем генерального прокурора Исламской Республики Иран по безопасности и политическим вопросам Мехди Амири Исфахани, в составе сотрудников внешнеполитического ведомства и других соответствующих государственных структур.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, вначале делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, а также побывала на могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. Гости также посетили "Аллею Шехидов", где почтили память сынов Отечества, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Встретившись с делегацией, Кямран Алиев отметил, что на встречах с руководящими лицами органов прокуратуры и юстиции, состоявшихся в рамках его визита в Исламскую Республику Иран 30 августа прошлого года, было подчеркнуто положительное влияние на межведомственную деятельность обсуждений, проводимых в области защиты прав граждан обеих стран, правовой помощи в пограничных, таможенных, экологических, уголовных, гуманитарных вопросах, экстрадиции и др.

Кямран Алиев передал коллегам поздравления в связи с назначением генерального прокурора Исламской Республики Иран Мохаммада Джафара Мунтазири председателем Верховного суда, а Мухаммеда Мохади - генеральным прокурором страны.

На встрече состоялся обмен мнениями по уголовным делам, расследуемым в соответствующих структурах Азербайджана и Ирана в связи с террористическим актом, совершенным 27 января этого года против посольства нашей страны в Иране.

Генеральный прокурор подчеркнул необходимость полного и всестороннего расследования иранской стороной уголовного дела, выявления и привлечения к ответственности всех его участников, а также указал на бездействие сотрудников правоохранительных органов во время инцидента, отметил важность выявления причин и обстоятельств совершения этого террористического акта, вынесения предусмотренного законом заслуженного наказания всем лицам, совершившим преступление и имеющим отношение к преступлению.

Мехди Амири Исфахани выразил сожаление по поводу нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в январе текущего года и выразил соболезнования азербайджанскому народу, членам семей погибшего и пострадавших в результате инцидента. Кроме того, он подробно проинформировал о ходе расследования уголовного дела, отметив, что в кратчайшие сроки расследование будет завершено и обеспечено принятие законного решения по делу, а виновные лица понесут заслуженное наказание.

Затем делегация ознакомилась с новым административным зданием Генеральной прокуратуры, а также с Музеем Победы.

Визит делегации продолжается. В рамках визита делегация проведет встречи с участием сотрудников прокуратуры и соответствующих следственных органов, а также обсудит вопросы расследования уголовного дела и др.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran Baş prokurorunun müavini Kamran Əliyevi Tehrandakı səfirliyə hücumun istintaqı ilə bağlı məlumatlandırıb

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