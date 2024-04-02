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Заместитель генпрокурора Ирана находится с рабочим визитом в Азербайджане

Заместитель генпрокурора Ирана находится с рабочим визитом в Азербайджане Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Исламской Республики Иран по вопросам юстиции, публичного права и предотвращения преступности Голамом Аббасом Торкином находится с рабочим визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 19:18
Заместитель генпрокурора Ирана находится с рабочим визитом в Азербайджане

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Исламской Республики Иран по вопросам юстиции, публичного права и предотвращения преступности Голамом Аббасом Торкином находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, делегацию, прибывшую в Баку для участия в пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств, принял генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.

Говоря о важности мер, направленных на развитие отношений между прокуратурами Азербайджана и Ирана, генпрокурор выразил надежду на то, что двустороннее сотрудничество будет продолжено и в будущем.

Голам Аббас Торки передал поздравления по случаю уверенной победы президента Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, а также в связи с освобождением земель, более 30 лет находившихся под оккупацией.

Состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам защиты прав граждан обеих стран, правовой помощи по пограничным, таможенным, экологическим и другим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranın Baş prokurorunun müavini Azərbaycanda işgüzar səfərdədir

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