Заместитель генерального секретаря: Азербайджан является одним из активных членов ОЭС

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "С 1990 года по сегодняшний день Азербайджан является одним из активных членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС)".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря ОЭС Саид Джалаледдин Алави Себзевари заявил на проходящем в Баку 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Он отметил, что ОЭС является организацией, имеющей давнюю историю: "С момента создания и до сих пор организация считается самой крупной региональной структурой. Основным в направлении сотрудничества между странами является наличие политической воли и намерений. И это еще раз доводит до сведения мира, что ОЭС активно работает. Сегодня мы еще раз становимся свидетелями того, что в странах-членах частные секторы, гражданские общества, а также НПО делают все возможное, чтобы добиться успеха в области экономики своих стран".