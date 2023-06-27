Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII

Благодарю Азербайджан за прекрасную организацию конференции MINEPS VII.

Благодарю Азербайджан за прекрасную организацию конференции MINEPS VII.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос заявила на министерской встрече в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

Она отметила, что данная встреча очень важна для решения проблем, возникающих в сфере спорта.

Габриэла Рамос добавила, что для реализации поставленных целей необходимо активней направлять инвестиции в развитие концепции ведения здорового образа жизни.

"Нужно обращать внимание не только на финансовую часть, но и на то, чтобы вложенные инвестиции дали плоды",- отметила заместитель гендиректора ЮНЕСКО.

В Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

По итогам конференции в продолжение одноименного проекта, являющегося спортивной инициативой ЮНЕСКО, будет принят партнерский документ Fit for Life. Основная цель проекта — поддержка инклюзивности в области спорта, повышение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19 и разработка политики по снижению физической пассивности.