Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII

Благодарю Азербайджан за прекрасную организацию конференции MINEPS VII.
Как сообщает Report, об этом заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос заявила на министерской встрече в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).
Она отметила, что данная встреча очень важна для решения проблем, возникающих в сфере спорта.
Габриэла Рамос добавила, что для реализации поставленных целей необходимо активней направлять инвестиции в развитие концепции ведения здорового образа жизни.
"Нужно обращать внимание не только на финансовую часть, но и на то, чтобы вложенные инвестиции дали плоды",- отметила заместитель гендиректора ЮНЕСКО.
В Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.
По итогам конференции в продолжение одноименного проекта, являющегося спортивной инициативой ЮНЕСКО, будет принят партнерский документ Fit for Life. Основная цель проекта — поддержка инклюзивности в области спорта, повышение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19 и разработка политики по снижению физической пассивности.