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Заместитель гендиректора ЮНЕСКО назвала конференцию MINEPS VII в Баку исторической

Заместитель гендиректора ЮНЕСКО назвала конференцию MINEPS VII в Баку исторической 7-я Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), которая прошла в Баку, стала исторической.
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 19:50
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО назвала конференцию MINEPS VII в Баку исторической

7-я Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), которая прошла в Баку, стала исторической.

Как передает Report, об этом заявила заместитель гендиректора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным вопросам Габриэла Рамос.

По ее словам, важность мероприятия заключалась в выработке механизмов, которые смогут преодолеть проблемы в спорте, возникшие в результате пандемии коронавируса.

"Порядка 80% молодежи во всем мире не проявляют достаточную физическую активность",- отметила Г.Рамос.

Она отметила, что для реализации инициативы Fit for life, министры стран более 120 стран будут и впредь работать для обеспечения инклюзивности.

"План реализации этой инициативы делится на международную и национальную, разрабатывается общими усилиями. Но сложно такие инициативы претворять в жизнь в горячих точках, где существуют конфликты. Но спорт можно использовать в пользу и в таких случаях, проводя спортивные игры между конфликтующими сторонами, так было например в Колумбии", - подчеркнула замглавы ЮНЕСКО.

Рассказывая о процессе принятия итогового документа под названием "Бакинская декларация" она отметила, что Иран возражал против пункта, где говорилось о равном представительстве женщин, а также о других пунктах, касающегося обеспечения гендерного равенства в спорте.

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