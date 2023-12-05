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Заместитель Эрдогана: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в процессе мира и нормализации

Заместитель Эрдогана: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в процессе мира и нормализации Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в процессе мира и нормализации отношений с Арменией.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 11:47
Заместитель Эрдогана: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в процессе мира и нормализации

Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в процессе мира и нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (ПСР), член Великого национального собрания Турции Зафер Сыракая на международной конференции на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение".

По его словам, международное сообщество должно работать слаженно для обеспечения достойного и безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные края: "Необходимо участие международных организаций и общества в этом процессе. Поэтому дипломатические шаги и посреднические усилия должны быть продолжены. Азербайджан призывал армян в Карабахе не покидать регион и предложил им быть равноправными гражданами. Но определенные группы в Армении, а также армянская диаспора на Западе и некоторые западные страны начали вести кампанию против Азербайджана. Сегодня эти круги говорят об обеспечении прав человека. Однако, в свое время они закрывали глаза на нарушение прав азербайджанцев".

З.Сарыкая также рассказал о созидательных работах, проводимых Азербайджаном в Карабахе, и о возвращении беженцев в свои дома: "Около 5 тысяч азербайджанцев уже вернулись на родные земли. Ожидается, что к концу этого года их число достигнет 6,5 тысяч".

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Версия на английском языке AK Party Deputy Chairman: Türkiye will always support Azerbaijan in the process of peace and normalization
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müavini: "Türkiyə sülh və normallaşma prosesində Azərbaycana daim dəstək olacaq"

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