Замдиректора парламента Франции: Существует много сфер для развития связей с Азербайджаном

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Париж. 4 июня. REPORT.AZ/ "100-летие Азербайджанской Демократической Республики очень интересное событие для французского народа. Потому что расположенная в Кавказском регионе мусульманская страна Азербайджан является современной, светской и развивающейся республикой".

Об этом западноевропейскому бюро Report сказал заместитель директора управления по заседаниям в парламенте Франции Дэмьен Касселян.

Он подчеркнул, что в Азербайджане общечеловеческая ценность – светскость имеет 100-летнюю историю, и это пример для западных стран, в том числе Франции:

"Мы смогли создать во Франции светское государство, и Азербайджан добился этого. Сегодня это очень значимая для нас и обеспеченная в нашей стране общечеловеческая ценность делает Азербайджан и Францию еще ближе друг к другу".

Коснувшись двусторонних связей, Д.Касселян отметил, что это событие, сегодняшние успехи Азербайджана в этой сфере имеют большое значение для будущего сотрудничества Азербайджана и Франции, еще большего развития дружеских связей:

"Существует много сфер для развития связей с Азербайджаном. Франция страна-импортер энергии, Азербайджан – страна-экспортер. В этой сфере нас ждут большие перспективы экономического сотрудничества. Наряду с этим мы должны еще больше внимания выделять, в частности, развитию культурных связей. Потому что в Азербайджане существуют франкофийские корни, в стране функционирует Французский лицей, французский язык преподается на университетском уровне. Французы щепетильно относятся к таким вещам, и все это еще больше укрепляет дружбу между нашими странами".