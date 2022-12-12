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Посол Украины: Заложенные Гейдаром Алиевым реформы позволили Азербайджану уверенно двигаться вперед

Посол Украины: Заложенные Гейдаром Алиевым реформы позволили Азербайджану уверенно двигаться вперед Заложенные Гейдаром Алиевым идеи и реформы позволили Азербайджану уверенно двигаться вперед.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 14:48
Посол Украины: Заложенные Гейдаром Алиевым реформы позволили Азербайджану уверенно двигаться вперед

Заложенные Гейдаром Алиевым идеи и реформы позволили Азербайджану уверенно двигаться вперед.

Как сообщает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook.

Украинский дипломат почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посетив сегодня Аллею почетного захоронения.

"19 лет назад ушел из жизни общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев – выдающийся государственный деятель, способствовавший возрождению и консолидации Азербайджанской Республики, а также укреплению и расширению дружеских отношений с Украиной. Прогрессивные идеи и реформы, заложенные Гейдаром Алиевым, позволили Азербайджану войти в XXI век как сильное и независимое государство, способное преодолевать тяжелые испытания и вызовы и уверенно двигаться вперед!", - отмечается в публикации посла.

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Версия на английском языке Ukraine’s envoy: Heydar Aliyev reforms allowed Azerbaijan to confidently move forward

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