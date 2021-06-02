О нас
Report Georgia
Аудио новости

Залкалиани: Поддержка Турции сделает платформу Грузия-Азербайджан-Армения эффективной

Залкалиани: Поддержка Турции сделает платформу Грузия-Азербайджан-Армения эффективной "Имеется хороший опыт сотрудничества в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан".
Внешняя политика
2 июня 2021 г. 16:43
Залкалиани: Поддержка Турции сделает платформу Грузия-Азербайджан-Армения эффективной
0 : 00
0 : 00

"Имеется хороший опыт сотрудничества в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что в рамках трехстороннего формата были реализованы проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, "Южный газовый коридор": "Южный газовый коридор" - один из самых успешных и стратегически важных проектов. Такими проектами мы должны повысить привлекательность региона. Эти проекты являются основой для реализации столь же успешных проектов в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения".

Глава МИД отметил, что Турция поддерживает инициативу о представлении Тбилиси в качестве платформы для диалога между тремя странами Южного Кавказа: "Это очень важно, и я считаю, что поддержка Турции сделает эту платформу еще более эффективной".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian FM: Turkey’s support will make Georgia-Azerbaijan-Armenia platform more effective 
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Türkiyənin dəstəyi Gürcüstan-Azərbaycan-Ermənistan platformasını daha effektiv edəcək"

Экслюзивные новости

Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi