Залкалиани: Поддержка Турции сделает платформу Грузия-Азербайджан-Армения эффективной

"Имеется хороший опыт сотрудничества в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан".

"Имеется хороший опыт сотрудничества в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что в рамках трехстороннего формата были реализованы проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, "Южный газовый коридор": "Южный газовый коридор" - один из самых успешных и стратегически важных проектов. Такими проектами мы должны повысить привлекательность региона. Эти проекты являются основой для реализации столь же успешных проектов в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Армения".

Глава МИД отметил, что Турция поддерживает инициативу о представлении Тбилиси в качестве платформы для диалога между тремя странами Южного Кавказа: "Это очень важно, и я считаю, что поддержка Турции сделает эту платформу еще более эффективной".