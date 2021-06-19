Залкалиани: Готовы сотрудничать с Азербайджаном и Арменией в трехстороннем формате

"Развитие регионального сотрудничества приоритетно для Грузии. Я верю, что это аналогично и для наших соседей по региону".

"Развитие регионального сотрудничества приоритетно для Грузии. Я верю, что это аналогично и для наших соседей по региону".

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил во время выступления в панели на тему "Южный Кавказ: Новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках Анатолийского дипломатического форума.

По его словам, у Грузии прекрасные отношения с Азербайджаном: "Азербайджан – наш стратегический партнер. Как и Турция. С Арменией у нас исторически близкие отношения. Есть большие возможности для регионального сотрудничества. Имеются замечательные практические примеры сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Мы участвуем в проектах Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор и др. Эти проекты – практический пример сотрудничества. Мы отправляем этот мэсседж другим странам региона, армянским коллегам. Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном и Арменией в трехстороннем формате, развивать конкретные проекты и идеи для экономического сотрудничества".

Д.Залкалиани коснулся гуманитарной договоренности, достигнутой между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Грузии: "Эта договоренность – хорошее начало. Этот процесс имеет потенциал для развития".