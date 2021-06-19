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Залкалиани: Азербайджан в регионе развивает геостратегические проекты

Залкалиани: Азербайджан в регионе развивает геостратегические проекты "Без прямых переговоров, контактов, сотрудничества в регионе не будет достигнут долгосрочный мир".
Внешняя политика
19 июня 2021 г. 12:57
Залкалиани: Азербайджан в регионе развивает геостратегические проекты
Давид Залкалиани

"Без прямых переговоров, контактов, сотрудничества в регионе не будет достигнут долгосрочный мир".

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал в ходе панельных дискуссий на тему "Южный Кавказ: Новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках Анатолийского дипломатического форума.

Он сказал, что каждая страна в регионе Южного Кавказа имеет свои преимущества и роль: "У нашего стратегического партнера - Азербайджана своя роль. Азербайджан как важный игрок в регионе развивает важные с геостратегической и геополитической точек зрения проекты по транспортировке каспийских нефти и газа в Турцию посредством Грузии. Это проекты в будущем могут быть расширены".

Глава МИД отметил, что привлечение Армении к переговорам по региональному сотрудничеству может создать благоприятную среду для будущих мира и развития на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Zalkaliani: “Azərbaycan bölgədə mühüm oyunçu kimi geostrateji layihələri inkişaf etdirir”

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