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Закир Гасанов выразил благодарность турецкой армии

Закир Гасанов выразил благодарность турецкой армии В ходе 44-дневной Отечественной войны Турецкая Республика, турецкий народ и Вооруженные силы братской страны были рядом с Азербайджаном, что привело нас к победе.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 20:54
Закир Гасанов выразил благодарность турецкой армии

В ходе 44-дневной Отечественной войны Турецкая Республика, турецкий народ и Вооруженные силы братской страны были рядом с Азербайджаном, что привело нас к победе.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на презентации книги "История Отечественной войны: фактор личности", посвященной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"В 2013 году, когда президент Ильхам Алиев назначил меня министром обороны, он заявил, что у нас нет надежды на международное право, что существуют двойные стандарты и мы должны освободить наши земли своими силами. Руководствуясь принципом "Одна нация, два государства", используя знания и навыки Вооруженных сил Турции мы должны построить свою армию. Выражаю благодарность турецкой армии, народу и государству, а также уважаемому министру Хулуси Акару", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Türkiyə ordusuna təşəkkür edib

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