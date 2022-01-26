Закир Гасанов встретился с президентом Ирана

26 января президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси встретился с находящейся с официальным визитом в Иране делегацией во главе с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым.

26 января президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси встретился с находящейся с официальным визитом в Иране делегацией во главе с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.

Генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил за гостеприимство и передал президенту Ирана приветствия президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.