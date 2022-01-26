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Закир Гасанов встретился с президентом Ирана

Закир Гасанов встретился с президентом Ирана 26 января президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси встретился с находящейся с официальным визитом в Иране делегацией во главе с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым.
Внешняя политика
26 января 2022 г. 15:04
Закир Гасанов встретился с президентом Ирана
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26 января президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси встретился с находящейся с официальным визитом в Иране делегацией во главе с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.

Генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил за гостеприимство и передал президенту Ирана приветствия президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Iranian president meets visiting Azerbaijani defense minister
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov İran Prezidenti ilə görüşüb

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