Закир Гасанов встретился с президентом Ирана

26 января президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси встретился с находящейся с официальным визитом в Иране делегацией во главе с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.
Генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил за гостеприимство и передал президенту Ирана приветствия президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.