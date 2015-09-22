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    ​Закир Гасанов встретился с послом Израиля в Азербайджане

    На встрече коснулись двусторонних отношений и других представляющих взаимный интерес вопросов

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом.

    Как заявили Report в пресс-службе министерства обороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности, З.Гасанов пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между двумя странами.

    На встрече был проведен обмен мнениями касательно двусторонних отношений и других представляющих взаимный интерес вопросов.  

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