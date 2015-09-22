​Закир Гасанов встретился с послом Израиля в Азербайджане

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом.

Как заявили Report в пресс-службе министерства обороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности, З.Гасанов пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между двумя странами.

На встрече был проведен обмен мнениями касательно двусторонних отношений и других представляющих взаимный интерес вопросов.