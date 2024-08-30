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Закир Гасанов: Совместная с Турцией деятельность служит защите мира и стабильности в регионе

Закир Гасанов: Совместная с Турцией деятельность служит защите мира и стабильности в регионе Азербайджан предпринимает необходимые шаги по адаптации своей армии к турецкой модели.
Внешняя политика
30 августа 2024 г. 20:55
Закир Гасанов: Совместная с Турцией деятельность служит защите мира и стабильности в регионе

Азербайджан предпринимает необходимые шаги по адаптации своей армии к турецкой модели.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на мероприятии по случаю национального праздника Турции - Дня победы в Баку.

Он отметил, что совместная деятельность Азербайджана и Турции служит защите мира и стабильности в регионе, подчеркнув, что азербайджанский народ в полной мере почувствовал поддержку братской страны в ходе 44-дневной войны.

Закир Гасанов передал поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня победы, а также рассказал о ряде совместных мероприятий в области строительства армии.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: Türkiyə ilə fəaliyyətimiz bölgədə sülh və sabitliyin qorunmasına xidmət edir

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