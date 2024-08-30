Закир Гасанов: Совместная с Турцией деятельность служит защите мира и стабильности в регионе

Азербайджан предпринимает необходимые шаги по адаптации своей армии к турецкой модели.

Азербайджан предпринимает необходимые шаги по адаптации своей армии к турецкой модели.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на мероприятии по случаю национального праздника Турции - Дня победы в Баку.

Он отметил, что совместная деятельность Азербайджана и Турции служит защите мира и стабильности в регионе, подчеркнув, что азербайджанский народ в полной мере почувствовал поддержку братской страны в ходе 44-дневной войны.

Закир Гасанов передал поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня победы, а также рассказал о ряде совместных мероприятий в области строительства армии.