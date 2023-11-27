О нас

Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы

Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назвал неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию на Южном Кавказе.
Внешняя политика
27 ноября 2023 г. 18:02
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назвал неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом глава оборонного ведомства заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны Турции и Грузии в Баку.

Гасанов отметил, что обсудил с турецким и грузинским коллегами важность обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.

"Продолжение террористической и сепаратистской деятельности в регионе является прямой угрозой миру и стабильности, развитию экономики, а также реализации международных проектов в регионе. Считаем неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе. Конфликты должны решаться на основе норм и принципов международного права", - сказал Гасанов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirmək istəyən ölkələrə xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi