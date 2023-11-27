Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назвал неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию на Южном Кавказе.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назвал неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом глава оборонного ведомства заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны Турции и Грузии в Баку.

Гасанов отметил, что обсудил с турецким и грузинским коллегами важность обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.

"Продолжение террористической и сепаратистской деятельности в регионе является прямой угрозой миру и стабильности, развитию экономики, а также реализации международных проектов в регионе. Считаем неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе. Конфликты должны решаться на основе норм и принципов международного права", - сказал Гасанов.