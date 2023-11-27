Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назвал неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом глава оборонного ведомства заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны Турции и Грузии в Баку.
Гасанов отметил, что обсудил с турецким и грузинским коллегами важность обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.
"Продолжение террористической и сепаратистской деятельности в регионе является прямой угрозой миру и стабильности, развитию экономики, а также реализации международных проектов в регионе. Считаем неприемлемыми попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе. Конфликты должны решаться на основе норм и принципов международного права", - сказал Гасанов.