Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что визит азербайджанской делегации во главе с министром Закиром Гасановым организован по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

"В рамках визита запланирован ряд встреч руководящего состава Министерства обороны Азербайджанской Республики и участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках многонациональных учений "EFES-2024", - говорится в сообщении.