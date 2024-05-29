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Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию

Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию. 
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 17:03
Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что визит азербайджанской делегации во главе с министром Закиром Гасановым организован по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

"В рамках визита запланирован ряд встреч руководящего состава Министерства обороны Азербайджанской Республики и участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках многонациональных учений "EFES-2024", - говорится в сообщении.

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