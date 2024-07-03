Закир Гасанов наблюдал за парадом с участием азербайджанских военнослужащих в Беларуси

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Беларуси и Дню Независимости.
Как сообщили Report в Министерстве обороны, министр наблюдал за военным парадом в Минске, в котором наряду с представителями вооруженных сил различных государств участвовала и группа военнослужащих армии Азербайджана.
Позже была посещена площадь Победы, где руководители делегаций возложили цветы к монументу Победы.
В Национальной библиотеке Беларуси состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ.
На заседании обсуждались текущее состояние военного сотрудничества и предстоящие задачи.