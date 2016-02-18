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    Закир Гасанов: Мы пришли в ярость после страшного события в Анкаре

    ​Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил министру обороны Турции Исмету Йылмазу и начальнику Генштаба, генералу армии Хулюси Акару письма с соболезнованиями в связи с терактом в Анкаре. 

    Как сообщает Report, в письмах говорится: "Меня глубоко опечалили известия о гибели и ранении военнослужащих и гражданских лиц в результате террористического акта, совершенного в Анкаре.

    Мы пришли в ярость после этого страшного события, решительно осуждаем терроризм и ведем жесткую борьбу против террора.

    Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым".

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