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Захид Орудж: Взаимодействие СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом

Захид Орудж: Взаимодействие СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом 10:21 Объединение СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 10:41
Захид Орудж: Взаимодействие СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом

Взаимодействие СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом, особенно в условиях глобальных изменений и поиска новой архитектуры безопасности в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра социальных исследований и председатель парламентского Комитета по правам человека Захид Орудж на круглом столе, посвященном 5-летию подписания Меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией.

По его словам, золотой период совместных действий Турции и Азербайджана пришелся на период 44-дневной войны осенью 2020 года: "С первого дня войны единство глав государств также стимулировало журналистов".

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Версия на английском языке Zahid Oruj: Interaction between Azerbaijani and Turkish media is important
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: Azərbaycan və Türkiyə mediasının bir araya gəlməsi mühüm hadisədir

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