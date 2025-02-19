Захид Орудж: Взаимодействие СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом

10:21 Объединение СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом.

Взаимодействие СМИ Азербайджана и Турции является важным вопросом, особенно в условиях глобальных изменений и поиска новой архитектуры безопасности в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра социальных исследований и председатель парламентского Комитета по правам человека Захид Орудж на круглом столе, посвященном 5-летию подписания Меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией.

По его словам, золотой период совместных действий Турции и Азербайджана пришелся на период 44-дневной войны осенью 2020 года: "С первого дня войны единство глав государств также стимулировало журналистов".