Захид Орудж: В Екатеринбурге силовики исполняли жестокие приказы самого Кремля

Захид Орудж: В Екатеринбурге силовики исполняли жестокие приказы самого Кремля

В Екатеринбурге силовики исполняли жестокие приказы непосредственно самого Кремля, и Азербайджан выступает подобного вандализма.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж в своем комментарии для Report.

По его словам, сразу после событий 27 июня все органы власти Азербайджана, правоохранительная система и средства массовой информации предпринимают действия, которые выражают общее мнение народа.

"Азербайджан выступает против деспотизма, вандализма, террора и применения силы, которые начались в одном из городов России и напоминают не столько решение какого-либо регионального органа, сколько почерк Кремля — массовые карательные операции именно по национальному, этническому и религиозному признаку. Все структуры азербайджанского государства мобилизованы для того, чтобы сломить волю тех, кто применяет эту силу. Обоснованная нота азербайджанской стороны, уголовные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой, дают основание полагать, что наше государство готовится к очень серьезным испытаниям в дальнейшем развитии российско-азербайджанских отношений", - сказал парламентарий.

Орудж также обратил внимание на операции, проводимые против руководителей диаспоры, предпринимателей, особенно азербайджанцев, обладающих большими возможностями.

"Лояльность России, определенную нейтральность мы оценивали как результат того, что азербайджанское государство не вступало в какие-либо международные сделки против Москвы в регионе и не наносило удар по интересам региональных государств при создании архитектуры безопасности. Азербайджанское государство сумело нейтрализовать российское государство всей своей волей, политической силой, экономическими мерами, межконтинентальными транснациональными проектами. Однако, судя по всему, силы, атакующие их с идеологией глобальной и коллективной западной угрозы и идеологически оправдывающие эти оккупации, возвращаются к попыткам господства над Кавказом. Можно открыто заявить, что мы всегда видели, что наша победа абсолютно не переваривается различными фашистскими силами в российской элите", - подчеркнул Орудж.

Депутат Милли Меджлиса также отметил, что в данном случае силы, заинтересованные в обострении отношений между двумя странами, запустят новые дополнительные инструменты давления.

"Возможно, они попытаются перевести процессы в экономическую и гуманитарную, а также в другие плоскости. Однако Азербайджан несравнимо сильнее, чем в 90-е годы или в начале прошлого века. Если подоплека этого давления заключается в том, чтобы заставить Азербайджан согласиться на какие-то процессы вопреки его воле, это даст совершенно противоположный результат. Эти шаги должны отговорить тех, кто хочет преподать урок нашему государству. Пока не поздно, Кремль должен официально и открыто выразить свое отношение к этим событиям", - подытожил он.