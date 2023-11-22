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Захарова: Запад стремится превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния

Захарова: Запад стремится превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния Москва усиленно работает над комплексной нормализацией Баку и Еревана на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 17:11
Захарова: Запад стремится превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния
Мария Захарова

Москва усиленно работает над комплексной нормализацией отношений между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

По ее словам, в регионе Южного Кавказа сохраняются риски рецидивов.

"В этой связи Россия последовательно работает над превращением региона в зону стабильности, процветания на основе баланса интересов всех стран региона и их соседей. В этой логике выстраиваем взаимодействие в рамках консультативно-региональной платформы 3+3. Работаем над комплексной нормализацией отношений Баку и Еревана на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - сказала Захарова.

Она отметила, что Запад стремится превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния, игнорируя интересы стран региона: "Ничего не делают для того, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание этого региона".

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Версия на английском языке Zakharova: West seeks to turn South Caucasus into arena of geopolitical confrontation

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