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Захарова: Замораживание переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией считаем контрпродуктивным 

Захарова: Замораживание переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией считаем контрпродуктивным  В диалоге с Баку и Ереваном продолжаем поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачынского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 18:45
Захарова: Замораживание переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией считаем контрпродуктивным 

В диалоге с Баку и Ереваном продолжаем поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачынского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

По ее словам, какой бы не была ситуация, замораживание под каким-либо предлогом переговорного процесса считается контрпродуктивным: "Подобные увязки отделяют перспективы восстановления прочного мира и стабильности на всем Южном Кавказе".

Захарова отметила, что в исполнении трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении российская сторона последовательно содействует нормализации армяно-азербайджанских отношений: "Министерство обороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел прилагают усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачынского коридора. С 12 декабря прошлого года во взаимодействии с благотворительными организациями обеспечен доставка в регион около 2,5 тон гуманитарных грузов, проведено 7 гуманитарных акций в 88 населенных пунктах. Помощь получили более 8 тысяч детей и 800 малоимущ семей", - сказала она.

Дипломат отметила, что Россия призывает стороны к скорейшему возобновлению работы по каждому направлению: "Окажем всю необходимую поддержку в организации заседаний трехсторонней рабочей группы под сопредседательсвом вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, а также новых раундов переговоров по заключению мирного договора", - заключила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar prosesinin dondurulmasını səmərəli olmadığını hesab edirik”

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