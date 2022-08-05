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Захарова выразила поддержку азербайджанским коллегам в Лондоне

Захарова выразила поддержку азербайджанским коллегам в Лондоне Хотела бы выразить поддержку азербайджанским коллегам в Лондоне. Шокирована историей с нападением радикалов на Посольство Азербайджана в Британии.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 23:49
Захарова выразила поддержку азербайджанским коллегам в Лондоне

Хотела бы выразить поддержку азербайджанским коллегам в Лондоне. Шокирована историей с нападением радикалов на Посольство Азербайджана в Британии.

Как передает российское бюро Report, об этом в своем Телеграм-канале написала Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Средь бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава Богу, никто не пострадал", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что неприкосновенность территории диппредставительств - краеугольный камень международных отношений, обеспечивающий спокойную работу дипломатов по всему миру: "Такие "инциденты" - из ряда вон".

"Напомню текст пункт 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года:

На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.

Вопрос к британским властям и полиции, которые должны обеспечивать безопасность посольства и дипломатов: где же вы были? Ассанжа в эквадорском посольстве караулили знатно", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN-in sözçüsü: "Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinə hücum məni şoka salıb"

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