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    Захарова: Уровень отношений России с Азербайджаном остается стабильным

    Визиты высокопоставленных лиц являются проявлением на практике высокого уровня доверия между государствами

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/  "Уровень отношений с Азербайджаном остается стабильным. Он был заложен руководителями наших государств, подкреплен соответствующими соглашениями и скреплен многовековой дружбой между народами".

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя недавние визиты в Москву первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и главы Управления Мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде  и  визит министра образования России Ольги Васильевой в Баку, М.Захарова заявила , что подобные визиты являются проявлением на практике высокого уровня доверия между двумя государствами.

    "Особенно приятно, что в непростой для всего мира момент мы проводим интересные и общественно значимые мероприятия, которые не только укрепляют наши связи, но и создают позитивную повестку международным отношениям.", - отметила Захарова.

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