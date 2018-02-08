Захарова: У России с Азербайджаном развивается отличный гуманитарный диалог

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Культура является важнейшим связующим звеном между народами Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проведение в Госдуме России выставки, посвященной 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией.

"Мы с размахом отметили эту дату (25-летие установления дипотношений между Москвой и Баку - ред.) по линии внешнеполитического ведомства, по линии посольств, и, конечно, по линии нашей общественности, в первую очередь", - заявила М.Захарова.

"Сколько бы не было официальных мероприятий, самое главное, чтобы люди в наших странах, которые действительно связаны в хорошем смысле слова общей историей, культурой, традициями во многом, общей жизнью, чтобы они понимали, что все это делается для них", - добавила она.

Говоря о роли культуры в отношениях между Россией и Азербайджаном, М.Захарова подчеркнула, что она является важнейшим связующим звеном между людьми и народами, и можно только приветствовать проведение подобных выставок.

"У нас с Азербайджаном развивается отличный гуманитарный диалог - и концерты, и выставки, и различные культурные обмены. Со своей стороны мы всячески будем этому содействовать и способствовать", - сказала официальный представитель российского МИД.